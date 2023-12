Джима завоевала серебро на этапе Кубка мира по биатлону

Украинка Юлия Джима выиграла серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону.

Соревнования прошли в четверг, 5 мая в шведском Эстерсунде.

Джима четыре огневых рубежа отстрелялась без промахов и до последнего боролась за победу. После последней стрельбы Джима опережала француженку Жюстин Бреза на семь секунд, но на дистанции украинка не сумела отстоять золото, финишировав второй. Бронза досталась француженке Жюли Симон.

Yuliia Dzhima, who won the first women individual last season, is the only athlete to shoot 20 out of 20 in #OST19. But can she keep the podium spot until the finish line? Watch it live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/r1729mStUS