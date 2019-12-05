Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ передала в Гаагу информацию о казни Россией украинских военнопленных

Четверг, 5 декабря 2019, 18:25

Адвокаты "Украинского Хельсинского союза по правам человека" и прокуроры ГПУ отправили в Офис прокурора Международного уголовного суда (ОП МКС) сообщение о казнях подконтрольными РФ вооруженными формированиями украинских военнопленных на Донбассе.

Источник: пресс-служба ГПУ

Детали: Согласно сообщению, речь идет о внесудебных казнях 9 военнослужащих Вооруженных Сил Украины представителями пророссийской организованной группы "Казачий союз " Область войска Донского" в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году.

Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, свидетельства очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

В сообщении освещена и практика ведения боевых действий "чужими руками", то есть привлечение Российской Федерацией к конфликту подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований.

Офис прокурора был проинформирован, что упомянутые незаконные вооруженные формирования возможно используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для осуществления серьезных нарушений международного гуманитарного права.

Что предшествовало: ГПУ уже отправила в МКС 5 сообщений о событиях на Донбассе. В частности, они касались ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности лидерами так называемых "ДНР" - Игорем Гиркиным (Стрелков), Александром Захарченко, Игорем Безлером и другим.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гаагский трибуналРосcияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Гаагский трибунал
ЮАР ожидает Путина в августе, хотя и должна выдать его Гааге
Россия подала на Украину в Гаагу за якобы уничтожение Каховской ГЭС
Глава МИД Германии: Арест Путина для Гааги законен, международное право четкое
Последние новости
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
Все новости...
Реклама: