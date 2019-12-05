ГПУ передала в Гаагу информацию о казни Россией украинских военнопленных

Адвокаты "Украинского Хельсинского союза по правам человека" и прокуроры ГПУ отправили в Офис прокурора Международного уголовного суда (ОП МКС) сообщение о казнях подконтрольными РФ вооруженными формированиями украинских военнопленных на Донбассе.

Источник: пресс-служба ГПУ

Детали: Согласно сообщению, речь идет о внесудебных казнях 9 военнослужащих Вооруженных Сил Украины представителями пророссийской организованной группы "Казачий союз " Область войска Донского" в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году.

Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, свидетельства очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

В сообщении освещена и практика ведения боевых действий "чужими руками", то есть привлечение Российской Федерацией к конфликту подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований.

Офис прокурора был проинформирован, что упомянутые незаконные вооруженные формирования возможно используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для осуществления серьезных нарушений международного гуманитарного права.

Что предшествовало: ГПУ уже отправила в МКС 5 сообщений о событиях на Донбассе. В частности, они касались ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности лидерами так называемых "ДНР" - Игорем Гиркиным (Стрелков), Александром Захарченко, Игорем Безлером и другим.