Главные новости четверга и ночи: Зеленский на обложке Time, интервью Ермака, экстрадиция Онищенко

Президент Украины впервые попал на обложку Time, у Зеленского готовы отгородить Донбасс стеной в случае провала переговоров — новости, которые были актуальны 5 декабря.

О Time

Президент Украины впервые попал на обложку известного журнала Time. Такой чести удостоился Владимир Зеленский.

На обложке написано, что Зеленский оказался между Путиным и Трампом: "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".

О Ермаке

Команда Зеленского готова провести конституционную реформу по итогам нормандского саммита — изменения коснутся децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО.

Также Ермак заявил, что они готовы "построить стену" на Донбассе в случае, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.

О Онищенко

Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко по решению немецкого суда будет находиться в тюрьме, ожидая решения об экстрадиции.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

О других важных новости

Директор Государственного бюро Роман Труба заявил, что бюро готовит еще одну подозрение нардепу Петру Порошенко.

Двое нардепов от "Слуги народа" подрались на утреннем заседании Верховной Рады - Бужанский набросился на Лерос-за того, что тот оскорбил в чате депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что Зеленский хочет восстановления отношений с РФ и мира в Украине.

Президент Владимир Зеленский встретился со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил первого заместителя председателя КГБ Игоря Сергеенко главой Администрации президента.