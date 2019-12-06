ООС: оккупационные войска дважды вели огонь по позициям неподалеку Авдеевки

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Пятница, 6 декабря 2019, 07:12

5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано и вражеский огонь из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов.

Дословно: "Вчера, 5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. С начала суток российские оккупационные войска дважды вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки. Зафиксировано 23 взрыва. Потерь с нашей стороны нет".

Темы: ООС Донбасс


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