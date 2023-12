Джулиани планирует встретиться с Шокиным

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани планирует встретиться в Киеве с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Источник: бывший сотрудник посольства Украины в США, политический консультант в США и Канаде Андрей Телиженко в Twitter

Прямая речь в подписи к фото: "Я и Джулиани, готовясь к еще одному тяжелому рабочему дню завтра во встречах с господином Шокиным и господином Луценко.

Для всех теоретиков заговора не секрет, что мы делаем. Правда раскроется.

Боже, благослови Украину, и Боже, благослови США".

With America’s Mayor @RudyGiuliani prepping for tomorrow another hard working day in meetings with Mr. Shokin and Mr. Lutcenko. To all conspiracy theorist there is no secret on what we are doing.The TRUTH will come out. God Bless Ukraine and God Bless the United States of America pic.twitter.com/kOucxt2W8a