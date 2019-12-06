Джулиани планирует встретиться с Шокиным
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани планирует встретиться в Киеве с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.
Источник: бывший сотрудник посольства Украины в США, политический консультант в США и Канаде Андрей Телиженко в Twitter
Прямая речь в подписи к фото: "Я и Джулиани, готовясь к еще одному тяжелому рабочему дню завтра во встречах с господином Шокиным и господином Луценко.
Для всех теоретиков заговора не секрет, что мы делаем. Правда раскроется.
Боже, благослови Украину, и Боже, благослови США".
With America’s Mayor @RudyGiuliani prepping for tomorrow another hard working day in meetings with Mr. Shokin and Mr. Lutcenko. To all conspiracy theorist there is no secret on what we are doing.The TRUTH will come out. God Bless Ukraine and God Bless the United States of America pic.twitter.com/kOucxt2W8a— Andrii Telizhenko (@AndriyUkraineTe) December 5, 2019
Детали: Журналист Джек Лоренсон отметил, что Джулиани и Телиженко находятся среди ночи в лаунж-баре отеля "Премьер Палас", который принадлежит близкому соратнику президента РФ Владимира Путина, российскому олигарху Александру Бабакову.
Эксперт Андерс Аслунд высказал мнение, что Джулиани в Киеве встречается с "мошенниками, к которым не подойдет честный человек", – с нардепом Александром Дубинским, приближенным к олигарху Игорю Коломойскому, и нардепу Андрею Деркачу, которому платит олигарх Дмитрий Фирташ.
Giuliani in Kyiv sees crooks no honest person would go near:— Anders Åslund (@anders_aslund) December 6, 2019
Oleksandr Dubinsky - oligarch Kolomoisky's top person in parliament;
Andrei Derkach, graduate from KGB's Higher School in Moscow, allegedly now paid by eloped oligarch Firtash.
Cultivating Kolomoisky & Firtash?
Предыстория:
- Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани делает документальный сериал для американского телеканала OANN (One America News Network).
- 3 декабря бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко (преемник Виктора Шокина в ГПУ) в Будапеште встретился с Джулиани и дал интервью, которое покажут в третьей серии этого сериала.
- Во время интервью Луценко заявил, что бывшая посол США в Украине Мари Йованович в показаниях в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Дональда Трампа говорила неправду. Он также повторил тезис, что посольство США в Украине блокировало следствие о средствах Виктора Януковича.
- 4 декабря в Киеве Джулиани встретился с внефракционным народным депутатом Андреем Деркачем и с народным депутатом фракции "Слуга народа" Александром Дубинским.
- Ранее "The New York Times" сообщило, что во вторник Джулиани встретился с Луценко в Будапеште, а в Киеве встретится с Виктором Шокиным и бывшим прокурором Константином Куликом.
- Летом СМИ сообщали, что Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Дональду Трампу компромат на его потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года – демократа Джо Байдена.
- В октябре CNN сообщала со ссылкой на источники, что в января 2019 года Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом выдать визу Шокину для поездки в США.