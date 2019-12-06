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Джулиани планирует встретиться с Шокиным

Пятница, 6 декабря 2019, 07:56
Джулиани планирует встретиться с Шокиным

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани планирует встретиться в Киеве с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Источник: бывший сотрудник посольства Украины в США, политический консультант в США и Канаде Андрей Телиженко в Twitter

Прямая речь в подписи к фото: "Я и Джулиани, готовясь к еще одному тяжелому рабочему дню завтра во встречах с господином Шокиным и господином Луценко.

Для всех теоретиков заговора не секрет, что мы делаем. Правда раскроется.

Боже, благослови Украину, и Боже, благослови США".

Детали: Журналист Джек Лоренсон отметил, что Джулиани и Телиженко находятся среди ночи в лаунж-баре отеля "Премьер Палас", который принадлежит близкому соратнику президента РФ Владимира Путина, российскому олигарху Александру Бабакову.

Эксперт Андерс Аслунд высказал мнение, что Джулиани в Киеве встречается с "мошенниками, к которым не подойдет честный человек", – с нардепом Александром Дубинским, приближенным к олигарху Игорю Коломойскому, и нардепу Андрею Деркачу, которому платит олигарх Дмитрий Фирташ.

Предыстория:

  • Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани делает документальный сериал для американского телеканала OANN (One America News Network).
  • 3 декабря бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко (преемник Виктора Шокина в ГПУ) в Будапеште встретился с Джулиани и дал интервью, которое покажут в третьей серии этого сериала.
  • Во время интервью Луценко заявил, что бывшая посол США в Украине Мари Йованович в показаниях в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Дональда Трампа говорила неправду. Он также повторил тезис, что посольство США в Украине блокировало следствие о средствах Виктора Януковича.
  • 4 декабря в Киеве Джулиани встретился с внефракционным народным депутатом Андреем Деркачем и с народным депутатом фракции "Слуга народа" Александром Дубинским.
  • Ранее "The New York Times" сообщило, что во вторник Джулиани встретился с Луценко в Будапеште, а в Киеве встретится с Виктором Шокиным и бывшим прокурором Константином Куликом.
  • Летом СМИ сообщали, что Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Дональду Трампу компромат на его потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года – демократа Джо Байдена.
  • В октябре CNN сообщала со ссылкой на источники, что в января 2019 года Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом выдать визу Шокину для поездки в США.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ШокинТрампСША
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