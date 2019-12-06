Джулиани планирует встретиться с Шокиным

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани планирует встретиться в Киеве с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Источник: бывший сотрудник посольства Украины в США, политический консультант в США и Канаде Андрей Телиженко в Twitter

Прямая речь в подписи к фото: "Я и Джулиани, готовясь к еще одному тяжелому рабочему дню завтра во встречах с господином Шокиным и господином Луценко.

Для всех теоретиков заговора не секрет, что мы делаем. Правда раскроется.

Боже, благослови Украину, и Боже, благослови США".

With America’s Mayor @RudyGiuliani prepping for tomorrow another hard working day in meetings with Mr. Shokin and Mr. Lutcenko. To all conspiracy theorist there is no secret on what we are doing.The TRUTH will come out. God Bless Ukraine and God Bless the United States of America pic.twitter.com/kOucxt2W8a — Andrii Telizhenko (@AndriyUkraineTe) December 5, 2019

Детали: Журналист Джек Лоренсон отметил, что Джулиани и Телиженко находятся среди ночи в лаунж-баре отеля "Премьер Палас", который принадлежит близкому соратнику президента РФ Владимира Путина, российскому олигарху Александру Бабакову.

Эксперт Андерс Аслунд высказал мнение, что Джулиани в Киеве встречается с "мошенниками, к которым не подойдет честный человек", – с нардепом Александром Дубинским, приближенным к олигарху Игорю Коломойскому, и нардепу Андрею Деркачу, которому платит олигарх Дмитрий Фирташ.

Giuliani in Kyiv sees crooks no honest person would go near:

Oleksandr Dubinsky - oligarch Kolomoisky's top person in parliament;

Andrei Derkach, graduate from KGB's Higher School in Moscow, allegedly now paid by eloped oligarch Firtash.

Cultivating Kolomoisky & Firtash? — Anders Åslund (@anders_aslund) December 6, 2019

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