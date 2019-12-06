Полиция направила в суд дело о незаконной застройке в Киеве

Полицейские завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно незаконного строительства в Киеве с фальсификацией документов.

Источник: Национальная полиция, без уточнения названия компании и адреса строительства

Дословно: "Двое участников организованной группы совершили ряд уголовных преступлений, связанных с незаконным строительством двух жилых кварталов.

Так, организатора группы и ее исполнителя – директора предприятия-заказчика строительства – обвиняют в самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве на нем жилого комплекса.

Кроме того, подозреваемым инкриминируют служебный подлог официальных документов – деклараций о начале строительных работ и о соответствии объекта к эксплуатации. Такие действия повлекли тяжкие последствия.

Также злоумышленников обвиняют в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением – средствами инвесторов жилого комплекса в Киеве.

Кроме того, речь идет о злоупотреблениях полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия, подделке и использовании заведомо поддельных документов и умышленном невыполнении судебного решения".

Детали: Уголовное производство открыто сразу по восьми статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28 частями 2, 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 382 и ч. 3 ст. 212.

В результате своей преступной деятельности участники группы нанесли территориальной общине города Киева, инвесторам жилого комплекса, Киевскому национальном университете архитектуры и строительства убытков в целом на почти 60 миллионов гривен.

Кроме того, речь идет о еще 5,3 миллионах гривен убытков вследствие организации умышленного уклонения должностными лицами предприятия – заказчика строительства от уплаты налогов.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Предыстория: