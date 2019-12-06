Полиция направила в суд дело о незаконной застройке в Киеве
Полицейские завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно незаконного строительства в Киеве с фальсификацией документов.
Источник: Национальная полиция, без уточнения названия компании и адреса строительства
Дословно: "Двое участников организованной группы совершили ряд уголовных преступлений, связанных с незаконным строительством двух жилых кварталов.
Так, организатора группы и ее исполнителя – директора предприятия-заказчика строительства – обвиняют в самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве на нем жилого комплекса.
Кроме того, подозреваемым инкриминируют служебный подлог официальных документов – деклараций о начале строительных работ и о соответствии объекта к эксплуатации. Такие действия повлекли тяжкие последствия.
Также злоумышленников обвиняют в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением – средствами инвесторов жилого комплекса в Киеве.
Кроме того, речь идет о злоупотреблениях полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия, подделке и использовании заведомо поддельных документов и умышленном невыполнении судебного решения".
Детали: Уголовное производство открыто сразу по восьми статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28 частями 2, 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 382 и ч. 3 ст. 212.
В результате своей преступной деятельности участники группы нанесли территориальной общине города Киева, инвесторам жилого комплекса, Киевскому национальном университете архитектуры и строительства убытков в целом на почти 60 миллионов гривен.
Кроме того, речь идет о еще 5,3 миллионах гривен убытков вследствие организации умышленного уклонения должностными лицами предприятия – заказчика строительства от уплаты налогов.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Предыстория:
- 30 августа 2018 года Печерский райсуд Киева арестовал объекты завершенного и незавершенного строительство ЖК "Шевченковский квартал" в Киеве.
- По данным следствия, в 2014 году директор "Киевского индустриального колледжа" и директор ООО "ПКФ "Фарби України" подали в департамент Госархстройинспекции в Киеве декларацию о начале "строительства жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями" по ул. Украинская, 6 (Новоукраинская, 24 а) в Шевченковском районе Киева.
- В нее внесли заведомо ложные сведения о выданных градостроительные условиях и ограничениях (ГУО). На основании этого документа были начаты строительные работы по возведению ЖК "Шевченковский квартал".
- Согласно информации Департамента земельных ресурсов Киевской КГГА, земельный участок площадью 0,95 га (кадастровый номер 8000000000: 91: 050: 0046) с 2003 года находится в постоянном пользовании у "Киевского индустриального техникума" (с 2007 года – колледжа) Киевского национального университета строительства и архитектуры.
- Целевое назначение участка – для строительства и эксплуатации общежития для студентов и жилья для работников техникума.
- Депутат Верховной Рады 8 созыва Юрий Левченко в начале 2019 года обращался к ректору КНУСА по поводу того, что решение суда не выполняется и незаконное строительство продолжается.
- Летом 2016 года была информация, что компании Анатолия Войцеховского "Сити Групп" и "Укогруп" ведут застройку 42 масштабных проектов фактически без разрешительных документов – среди них звучал и ЖК "Шевченковский квартал".