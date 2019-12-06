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Румыния заявила, что не сможет поддерживать Молдову как раньше

Пятница, 6 декабря 2019, 10:40

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что его страна не сможет помогать Молдове на прежних условиях после смены власти в Кишиневе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу румынского МИД, об этом он объявил на встрече с молдавским коллегой на полях совета министров ОБСЕ в Братиславе.

На встрече Ауреску отметил проблемы, которые возникли в результате смены власти в Кишиневе Партией социалистов. Он отметил, что социалисты изменили правительство в решающий для реформы правосудия момент вопреки интересам страны и ее граждан.

Он вспомнил о заслугах предыдущего правительства Майи Санду, который за пять месяцев своего мандата добился важного прогресса "в реализации реформ, необходимых для сближения с ЕС, продвижении демократических ценностей, борьбе с коррупцией и обеспечении независимости юстиции, а также в социальной и экономической сферах".

В связи с этим Ауреску заявил, что поддержка внешними партнерами развития Молдовы должна быть переоценена и строго обусловлена. По его словам, ее необходимо корректировать в соответствии с реальной преданности нового социалистического правительства проведении реформ.

По его словам, Румыния не сможет оказывать Молдове поддержку на прежних условиях.

"Поддержка Румынии, в частности финансовая, не сможет продолжаться в рамках ожидаемых параметров, а будет переориентирована в зависимости от конкретных действий нового правительства и строго обусловлена ​​продолжением важных для демократического развития Молдовы реформ и продвижения по ее европейском пути", - говорится в сообщении румынского МИД.

Темы: МолдоваРумыния
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