Туск: ЕС должен защищать Украину от РФ, надеюсь, Макрон будет последовательным

Президент Европейской народной партии Дональд Туск заявил о необходимости продолжения поддержки Украины со стороны Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Guardian.

"Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, это будет не только проблемой для Украины, но и для Европы в целом. Я надеялся, что Эммануэль Макрон будет здесь очень последовательным", - сказал Туск.

Туск 1 декабря покинул пост президента Европейского совета и передал полномочия своему преемнику бельгийцу Шарлю Мишелю.

Как известно, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки".

Помощник президент Украины Андрей Ермак накануне в Лондоне заявил, что важнейшим этапом выполнения Минских договоренностей будет проведение местных выборов на территориях, которые сегодня не подконтрольны Украины.

По его словам, у команды президента Украины есть готовность провести конституционную реформу по итогам саммита, но они обещают ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО.

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