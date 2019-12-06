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На выходных будет сухо и ветрено

Пятница, 6 декабря 2019, 11:27
На выходных будет сухо и ветрено

В ближайшие дни синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится – осадков не будет, но прогнозируют порывистый ветер.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "(В субботу, – УП) осадков не будет, разве что в воскресенье по Западу и Югу походит незначительная облачная влажность, местами небольшие дождь и мокрый снег.

Ветер будет дуть с юго-запада, 5-12 м/с, то есть, немного порывистый, для прогулок обязательно укутайте шею шарфиком".

Детали: 7 декабря ночью 0-5 градусов мороза, днем ​​+1+6 градусов, на юге +5+10 градусов.

В Киеве в субботу будет сухо, в воскресенье – возможны небольшие осадки. Ночью -1-3 градуса, днем ​​+2+5 градусов.

По прогнозу Диденко, сильных морозов в ближайшей перспективе не ожидается.

Украинская правда

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Темы: погода
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