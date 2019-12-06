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"Слуга народа" повторит праймериз на должность главы комитета вместо Яременко

Пятница, 6 декабря 2019, 12:20
Слуга народа повторит праймериз на должность главы комитета вместо Яременко

Фракция "Слуга народа" снова проведет праймериз кандидатов на председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и рассмотрит новый порядок избрания председателя комитета.

Источник: заявление лидера фракции Давида Арахамия, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы проведем еще раз внутри фракции праймериз. Мы на фракции даем методологию, чтобы фракция сама проголосовала за эту методологию отбора, проведем отбор согласно новой методологии, затем выберем лидера, проведем сигнальное голосование и затем вынесем в зал".

Детали: По его словам, на должность главы комитета было трое победителей из восьми претендентов, они проходили спецпроверку, а затем из этих трех Офис президента рекомендовал одну кандидатуру, которой оказалась Елизавета Ясько.

Также он пообещал, что подготовят два проекта постановления о прекращении исполнения обязанностей председателя комитета Богдана Яременко и о назначении нового председателя комитета.

Арахамия объяснил неразделение этих вопросов в проекте постановления, который не поддержали народные депутаты 5 декабря, желанием сэкономить время на рассмотрение этих вопросов.

Глава фракции отметил, что Яременко не выполняет обязанности председателя комитета с тех пор, как подал свое заявление на увольнение.

Что было раньше: 5 декабря Верховная Рада не смогла назначить председателем комитета по вопросам внешней политики нардепа от "Слуги народа" Елизавету Ясько. За назначение Ясько проголосовали лишь 186 нардепов.

По информации "Украинской правды" "слуги" провалили голосование, поскольку большинство во фракции поддерживает на эту должность кандидатуру Галины Михайлюк. Однако Офис президента и руководство фракции вроде бы утвердили Ясько.

Депутаты таким образом передают "привет" Офису президента.

Предыстория:

  • Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что Елизавета Ясько, которую накануне фракция избрала преемником Богдана Яременко на посту главы комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, пока остается главой постоянной делегации парламента в ПАСЕ.
  • На заседание 2 декабря фракция "Слуга народа" решила, что Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Яременко возглавит Елизавета Ясько.
  • 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко во время работы в сессионном зале договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.
  • Сначала Яременко заявил якобы о провокации для журналистов, однако впоследствии попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком, и написал заявление об отставке.

Темы: Верховная РадаСлуга народа
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