Премьер пока не видит оснований для увольнения ни одного министра

429 просмотров
Пятница, 6 декабря 2019, 16:37

Премьер-министр Алексей Гончарук пока не видит необходимости менять глав министерств.

Источник: интервью Гончарука изданию РБК-Украина

Прямая речь Гончарука: "Я считаю, что у нас очень сильное правительство, с каждым днем министры приобретают опыт, усиливают команду и способности. Это правительство будет ежедневно расти и становиться более эффективным.

Впервые я поставлю вопрос эффективности в феврале, когда у нас будет промежуточный отчет в парламенте, ближе к той дате мы подойдем к реальной оценке эффективности. В таких условиях оценивать министров за три месяца работы, когда основная ее часть это формирование команды и это только старт фактически, я бы пока не стал.

Я не вижу для этого (увольнения кого-то из министров - ред.) оснований. Деятельность каждого из министерств нужно оценивать за адекватный период, по моему мнению, это минимум полгода. Могут быть отдельные политические заявления, почти каждого из наших министров атакует какая-то группа, интересы которой затрагивает его деятельность".

Детали: Гончарук также сказал, что исключает ситуацию, когда бы на Банковой просто так, не посоветовавшись, приняли решение об увольнении какого-то министра.

Предыстория:

  • В ноябре президент Владимир Зеленский заявил, что министры, которые не покажут результат к концу года, будут уволены.

Темы: Гончарук Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гончарук и премьер Швеции обсудили заключение "промышленного безвиза" с ЕС 4 декабря 2019, 22:00
Гончарук рассказал, что Кабмин сделал за неделю 2 декабря 2019, 00:31
О чем молчит власть? Анализ политического дискурса страны 30 ноября 2019, 11:00
Все новости
Главные новости
Количество погибших в одесском пожара возросло до четырех
Международные резервы Украины за месяц выросли на 500 миллионов долларов
Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств
Меркель запланировала двусторонние переговоры с Зеленским и Путиным в Париже
Все новости
success story

Врезаться в столб или упасть: как телефоны травмируют людей

Кино

Кино в декабре: "Безумная свадьба-2", экранизация мюзикла "Кошки", "Ножи наголо" и еще 3 фильма

Фото

25 крутых фото дикой природы-2019

Поиск по сайту
Архив
Весь архів