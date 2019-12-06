Премьер пока не видит оснований для увольнения ни одного министра

Премьер-министр Алексей Гончарук пока не видит необходимости менять глав министерств.

Источник: интервью Гончарука изданию РБК-Украина

Прямая речь Гончарука: "Я считаю, что у нас очень сильное правительство, с каждым днем министры приобретают опыт, усиливают команду и способности. Это правительство будет ежедневно расти и становиться более эффективным.

Впервые я поставлю вопрос эффективности в феврале, когда у нас будет промежуточный отчет в парламенте, ближе к той дате мы подойдем к реальной оценке эффективности. В таких условиях оценивать министров за три месяца работы, когда основная ее часть это формирование команды и это только старт фактически, я бы пока не стал.

Я не вижу для этого (увольнения кого-то из министров - ред.) оснований. Деятельность каждого из министерств нужно оценивать за адекватный период, по моему мнению, это минимум полгода. Могут быть отдельные политические заявления, почти каждого из наших министров атакует какая-то группа, интересы которой затрагивает его деятельность".

Детали: Гончарук также сказал, что исключает ситуацию, когда бы на Банковой просто так, не посоветовавшись, приняли решение об увольнении какого-то министра.

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