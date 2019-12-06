ГБР закончило расследовать убийство 5-летнего Кирилла – на скамье подсудимых 4 человека

Следователи Государственного бюро расследования завершили досудебное расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова.

Источник: Telegram-канал директора ГБР Романа Трубы

Дословно: "Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемым - всех, кто был участником того трагического события.

Далее подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд".

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