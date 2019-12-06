Полиция изменила обвинение после смерти волонтера на Донбассе

Полиция переквалифицировала уголовное производство по факту избиения в Бахмуте волонтера Артема Мирошниченко в связи с его смертью.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Полиция инкриминирует подозреваемому умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. Продолжается досудебное расследование".

"Полицейские задержали подозреваемого в течение суток после нападения. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности другого несовершеннолетнего, 2002 года рождения, который в момент совершения преступления находился рядом".

Что этому предшествовало: Волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, на которого напали 29 ноября, умер после недельного пребывания в коме.