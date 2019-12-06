Полиция изменила обвинение после смерти волонтера на Донбассе

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Пятница, 6 декабря 2019, 17:41

Полиция переквалифицировала уголовное производство по факту избиения в Бахмуте волонтера Артема Мирошниченко в связи с его смертью.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Полиция инкриминирует подозреваемому умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. Продолжается досудебное расследование".

"Полицейские задержали подозреваемого в течение суток после нападения. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности другого несовершеннолетнего, 2002 года рождения, который в момент совершения преступления находился рядом".

Что этому предшествовало: Волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, на которого напали 29 ноября, умер после недельного пребывания в коме.

Украинская правда
Темы: Донбасс волонтеры


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