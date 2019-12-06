Оккупанты 3,5 часа измывались над мужчиной на админгранице с Крымом

На административной границе с аннексированным Крымом российские силовики 3,5 часа удерживали мужчину и оказывали на него давление, в результате чего ему стало плохо.

Источник: общественное объединение "Крымская солидарность"

Детали: Активисты получили телефонный звонок от сына задержанного. По его словам, 5 декабря в районе 14.30 часов дня на админгранице в районе контрольно-пропускного пункта "Чаплынка" российские силовики задержали и более 3,5 часов удерживали Джаферова Нури Асановича 1971 года рождения.

Сообщается, что с пункта пропуска мужчину вывезли на "скорой помощи" и везут в больницу Армянска. Сын следует за ними на машине.

По словам сына, Джаферова заставили раздеться, обвиняли в терроризме, оказывали психологическое давление".

Прямая речь: "До этого сказали, что с ним проводятся какие-то определённые действия, задаются вопросы и сейчас выпустят, но не отпускали, пока человеку не стало плохо".

Справка: Объединение "Крымская солидарность" – открытая площадка для тех, кто нуждается в помощи: родственников обвиняемых российскими правоохранителями в принадлежности к организации "Хизб ут-Тахрир", для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.