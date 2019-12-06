Боевики совершили 10 обстрелов, есть травмированный

В течение текущих суток, 6 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: 5 обстрелов позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Террористы стреляли дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Новолуганского и трижды из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил также 5 обстрелов.

Дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия враг стрелял вблизи Авдеевки.

У Водяного и Павлополя оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Неподалеку Николаевки боевики били со станковых противотанковых гранатометов.

Вследствие обстрелов 6 декабря один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.