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Премьер-лига. "Шахтер" взял легкие три очка в матче с "Олимпиком"

Пятница, 6 декабря 2019, 20:12

Донецкий "Шахтер" без особых проблем победил "Олимпик" в матче 17 тура украинской Премьер-лиги.

Поединок, прошедший в Харькове в пятницу 6 декабря завершился победой "горняков" со счетом 3:0.

Уже на четвертой минуте счет в игре был открыт. После паса Тете мяч от защитника срикошетил на ногу Николаю Матвиенко, который с 11-ти метров пробил в угол ворот - 1:0. В первом тайме "Шахтер" имел как минимум три момента, чтобы увеличить счет. Не попал в ворота из выгодной позиции Виктор Коваленко, а Жуниор Мораес не сумел попасть по мячу, находясь в нескольких метрах от ворот.

На 45-й минуте бил Тете, но его удар взял вратарь "Олимпика".

Во втором тайме на поле ничего не изменилось: "Шахтер" атаковал, а "Олимпик" старался больше не пропустить. Моментов в заключительные 45-ть минут было не так много, но хозяева свои еще два гола забили. На семьдесят седьмой минуте после паса от Мораес Марлос забивал в пустые ворота - 2:0.

На 92-й минуте счет стал 3:0. После удара Тайсона мяч отскочил к Исмаили, который пробил ворота "Олимпика" в третий раз.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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