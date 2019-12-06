Новости 6 декабря: детали нормандского саммита, закон об отмывании средств

Путин планирует отдельную встречу с Зеленским, Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств — новости, которые были актуальны 6 декабря.

О нормандском саммите

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17:00 по Киеву).

В Кремле заявили о планах Путина провести двустороннюю встречу с Зеленским.

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже планирует провести двусторонние встречи с президентами Украины и России.

Об отмывании средств

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти пять тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Тело еще двоих погибших человек извлекли из-под завалов одесского колледжа, который сгорел 4 декабря.

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна отказывать в признании полномочий депутатов из государства-члена СЕ, которое аннексировало часть другой страны — Венецианская комиссия.

К законопроекту о рынке земли нардепы уже подали более 4000 правок — Арахамия сомневается, что Рада примет закон до конца года.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не выдерживает баланс между защитой украинского языка и обеспечением прав языков меньшинств — Венецианская комиссия.

Российская делегация в ОБСЕ требует исключить из декларации министерской встречи, которая проходит 5-6 декабря в Братиславе, вопрос временно оккупированного Крыма.