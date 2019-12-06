Новости 6 декабря: детали нормандского саммита, закон об отмывании средств
Путин планирует отдельную встречу с Зеленским, Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств — новости, которые были актуальны 6 декабря.
О нормандском саммите
Встреча лидеров стран "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17:00 по Киеву).
В Кремле заявили о планах Путина провести двустороннюю встречу с Зеленским.
Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже планирует провести двусторонние встречи с президентами Украины и России.
Об отмывании средств
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти пять тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
О других важных новостях
Тело еще двоих погибших человек извлекли из-под завалов одесского колледжа, который сгорел 4 декабря.
Парламентская ассамблея Совета Европы не должна отказывать в признании полномочий депутатов из государства-члена СЕ, которое аннексировало часть другой страны — Венецианская комиссия.
К законопроекту о рынке земли нардепы уже подали более 4000 правок — Арахамия сомневается, что Рада примет закон до конца года.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не выдерживает баланс между защитой украинского языка и обеспечением прав языков меньшинств — Венецианская комиссия.
Российская делегация в ОБСЕ требует исключить из декларации министерской встречи, которая проходит 5-6 декабря в Братиславе, вопрос временно оккупированного Крыма.