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Россия блокирует любые попытки ОБСЕ создать миссию по контролю границы на Донбассе - США

Пятница, 6 декабря 2019, 22:25
Россия блокирует любые попытки ОБСЕ создать миссию по контролю границы на Донбассе - США

Россия блокирует любые усилия ОБСЕ по созданию украинско-российской наблюдательной миссии на границе украинского Донбасса с РФ, которая предотвратила бы незаконную перевозку боеприпасов или незаконную контрабанду через границу.

Источник: Укринформ со ссылкой на руководителя миссии США при ОБСЕ посла Джеймса Гилмора во время пресс-конференции по результатам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе

Прямая речь: "Россия блокирует любые усилия ОБСЕ по созданию украинско-российской наблюдательной миссии на границе, которая предотвратила бы незаконную перевозку боеприпасов или незаконной контрабанде через границу".

Детали: Американский дипломат отметил, что Россия не выполняет положения Хельсинкского акта, которым по сути были заложены основы ОБСЕ. И образцами, проявлением этого является агрессия против Украины, Грузии, нарушения прав человека и тому подобное.

По его словам Россия блокирует любые попытки государств-участников ОБСЕ сделать заявление Совета министров ОБСЕ по российской агрессии, которая продолжается против Украины, поскольку Россия пользуется принципом консенсуса в Организации и не дает другим участникам высказаться и осудить нарушения международного порядка.

Темы: ОБСЕДонбассграницаРосcия
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