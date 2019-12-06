Россия блокирует любые попытки ОБСЕ создать миссию по контролю границы на Донбассе - США

1181 просмотр
Пятница, 6 декабря 2019, 23:25

Россия блокирует любые усилия ОБСЕ по созданию украинско-российской наблюдательной миссии на границе украинского Донбасса с РФ, которая предотвратила бы незаконную перевозку боеприпасов или незаконную контрабанду через границу.

Источник: Укринформ со ссылкой на руководителя миссии США при ОБСЕ посла Джеймса Гилмора во время пресс-конференции по результатам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе

Прямая речь: "Россия блокирует любые усилия ОБСЕ по созданию украинско-российской наблюдательной миссии на границе, которая предотвратила бы незаконную перевозку боеприпасов или незаконной контрабанде через границу".

Детали: Американский дипломат отметил, что Россия не выполняет положения Хельсинкского акта, которым по сути были заложены основы ОБСЕ. И образцами, проявлением этого является агрессия против Украины, Грузии, нарушения прав человека и тому подобное.

По его словам Россия блокирует любые попытки государств-участников ОБСЕ сделать заявление Совета министров ОБСЕ по российской агрессии, которая продолжается против Украины, поскольку Россия пользуется принципом консенсуса в Организации и не дает другим участникам высказаться и осудить нарушения международного порядка.

Темы: ОБСЕ Донбасс граница Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Генсек ОБСЕ заявил о необходимости "восстановления мостов" между РФ и Украиной 6 декабря 2019, 16:09
Россия требует исключить оккупированный Крым из резолюции ОБСЕ 6 декабря 2019, 10:22
Глава ОБСЕ заявил о значительных успехах в ситуации на востоке Украины 5 декабря 2019, 13:33
Все новости
Главные новости
"Венецианка" раскритиковала языковой закон, хотя поддержала защиту украинского языка
ГБР закончило расследовать убийство 5-летнего Кирилла – на скамье подсудимых 4 человека
Количество погибших в одесском пожара возросло до четырех
Международные резервы Украины за месяц выросли на 500 миллионов долларов
Все новости
Фото

Выбрали цвет 2020

в топе

Что смотрели на YouTube в Украине и мире в 2019 году

еда

Безопасны ли сыры с плесенью и есть ли у них антибиотики?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів