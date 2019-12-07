Украина освоила более 85% военной помощи США

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Суббота, 7 декабря 2019, 02:35

Заместитель министра обороны Алина Фролова сообщила, что с почти 400 миллионов долларов военной помощи США более чем на 85% этой помощи заключены контракты. Это означает, что поставка, например, оснащения будет выполнено.

Источник: Фролова в программе "Сейчас уже" на hromadske

Прямая речь: "На сегодняшний день на помощь, которая идет в пределах финансового года, законтрактовано более чем на 85 процентов. Это та самая, о которой все говорят, что она заморожена. Финансовый год в США – до апреля.

Есть вещи, которые мы получим достаточно быстро, а есть вещи, которые получим за два года, но оплата (от США - УП) за них пойдет уже сейчас."

Детали: По словам заместителя министра, заключение контракта означает, что Украина уже точно получит то, за что перечислили средства Штаты.

Предыстория:

  • Ранее вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины в 2019 году.
  • Также подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигновании на нужды Министерства обороны на 2020 год", в котором предлагает выделить еще 250 млн долларов на военную помощь Украине.
  • Пентагон также пришел к выводу, что выделение Украине 250 миллионов долларов необходимо.
  • Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, которую противоречиво задержала администрация президента Дональда Трампа.

Украинская правда
Темы: США Украина Минобороны


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