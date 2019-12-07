Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина освоила более 85% военной помощи США

Суббота, 7 декабря 2019, 01:35

Заместитель министра обороны Алина Фролова сообщила, что с почти 400 миллионов долларов военной помощи США более чем на 85% этой помощи заключены контракты. Это означает, что поставка, например, оснащения будет выполнено.

Источник: Фролова в программе "Сейчас уже" на hromadske

Прямая речь: "На сегодняшний день на помощь, которая идет в пределах финансового года, законтрактовано более чем на 85 процентов. Это та самая, о которой все говорят, что она заморожена. Финансовый год в США – до апреля.

Есть вещи, которые мы получим достаточно быстро, а есть вещи, которые получим за два года, но оплата (от США - УП) за них пойдет уже сейчас."

Детали: По словам заместителя министра, заключение контракта означает, что Украина уже точно получит то, за что перечислили средства Штаты.

Предыстория:

  • Ранее вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины в 2019 году.
  • Также подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигновании на нужды Министерства обороны на 2020 год", в котором предлагает выделить еще 250 млн долларов на военную помощь Украине.
  • Пентагон также пришел к выводу, что выделение Украине 250 миллионов долларов необходимо.
  • Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, которую противоречиво задержала администрация президента Дональда Трампа.

Украинская правда
Темы: СШАУкраинаМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
США
Госдеп о решении Путина не ехать на саммит БРИКС: Стал международным изгоем
США собираются отправить Украине второй подряд пакет помощи на $400 млн - CNN
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: