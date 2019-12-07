Импичмент Трампа: Белый дом не будет участвовать в публичных слушаниях

В Белом доме заявили, что намерены отказаться участвовать в слушаниях по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Источник: Reuters

Детали: Публичные слушания в Палате представителей назначены на следующую неделю.

Адвокат Администрации Трампа Пэт Чиполон назвал расследование импичмента "совсем необоснованным" и сказал, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси приказала демократам начать осуществление импичмента "еще до того, как комитет услышал хоть один кусок доказательств".

Анонимный источник Reuters сообщил, что Белый дом не видит причин для участия, так как процесс несправедлив. По его словам, представителям Трампа не дали возможности справедливо участвовать в расследовании и приглашать свидетелей. Вместе с тем, Пелоси уже объявила об определенном результате.

Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Предыстория: