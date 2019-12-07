Импичмент Трампа: Белый дом не будет участвовать в публичных слушаниях

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Суббота, 7 декабря 2019, 06:12

В Белом доме заявили, что намерены отказаться участвовать в слушаниях по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Источник: Reuters

Детали: Публичные слушания в Палате представителей назначены на следующую неделю.

Адвокат Администрации Трампа Пэт Чиполон назвал расследование импичмента "совсем необоснованным" и сказал, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси приказала демократам начать осуществление импичмента "еще до того, как комитет услышал хоть один кусок доказательств".

Анонимный источник Reuters сообщил, что Белый дом не видит причин для участия, так как процесс несправедлив. По его словам, представителям Трампа не дали возможности справедливо участвовать в расследовании и приглашать свидетелей. Вместе с тем, Пелоси уже объявила об определенном результате.

Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

 Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицал, что президент США оказывал на него давление.
  • "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: США Трамп


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