Главные новости пятницы и ночи: детали "нормандского саммита", закон об отмывании средств

Путин планирует отдельную встречу с Зеленским, Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств — новости, которые были актуальны 6 декабря.

О нормандском саммите

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17:00 по Киеву).

В Кремле заявили о планах Путина провести двустороннюю встречу с Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 9 декабря в Париже в рамках "нормандской встречи" встретится в двухстороннем формате с президентом России Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже планирует провести двусторонние встречи с президентами Украины и России.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирал лидеров парламентских фракций для обсуждения предстоящего "нормандского саммита". На встрече также присутствовал помощник президента Андрей Ермак, который отвечает за международное направление в команде Зеленского.

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал украинцев поддержать президента Владимира Зеленского перед встречей "нормандской четверки".

Об отмывании средств

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти пять тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Тело еще двоих погибших человек извлекли из-под завалов одесского колледжа, который сгорел 4 декабря.

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна отказывать в признании полномочий депутатов из государства-члена СЕ, которое аннексировало часть другой страны — Венецианская комиссия.

К законопроекту о рынке земли нардепы уже подали более 4000 правок — Арахамия сомневается, что Рада примет закон до конца года.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не выдерживает баланс между защитой украинского языка и обеспечением прав языков меньшинств — Венецианская комиссия.

Российская делегация в ОБСЕ требует исключить из декларации министерской встречи, которая проходит 5-6 декабря в Братиславе, вопрос временно оккупированного Крыма.

Почетный патриарх Филарет отреагировал на решение Синода Православной церкви предоставить ему право пожизненного проживания в здании на Пушкинской и создать религиозную комиссию, которую он возглавит.

Президент Владимир Зеленский считает, что в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске должны принимать участие переселенцы из Донбасса, представляя таким образом жителей оккупированных территорий.