Боевики 14 раз открывали огонь, двое травмированных – ООС
Суббота, 7 декабря 2019, 06:10
6 декабря российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военных получили боевые травмы.
Источник: отчет ООС
Детали: Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Боевики открывали огонь вблизи Авдеевки, Водяного, Павлополь, Николаевки, Лебединского, Новолуганское, Луганского, Троицкого и Крымского.
Дословно: "Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил".
Напомним:
- 5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда