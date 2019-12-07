Боевики 14 раз открывали огонь, двое травмированных – ООС

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Суббота, 7 декабря 2019, 07:10

6 декабря российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военных  получили боевые травмы.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевики открывали огонь вблизи Авдеевки, Водяного, Павлополь, Николаевки, Лебединского, Новолуганское, Луганского, Троицкого и Крымского.

Дословно: "Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил".

Напомним:

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


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