Пожар в Одессе: число погибших возросло до пяти
Во время разбора завалов, связанных с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, спасатели обнаружили еще одно тело. Таким образом, число погибших возросло до пяти человек.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Всего в результате пожара погибли 5 человек: 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека".
Детали: По состоянию на 6:30 7 декабря спасатели продолжают мероприятия по ликвидации последствий пожара.
Сейчас 17 пострадавших остается в больницах. По информации Нацполиции, судьба 10 человек остается неизвестной.
Предыстория:
- Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
- 4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.
- По состоянию на 5 декабря президент сообщил о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко.
- Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
- Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.
- По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
- После пожара в одесском колледже числятся пропавшими 14 человек, среди них – 4 студента.
- 5 декабря на месте пожара в одесском колледже нашли тело неустановленной взрослой женщины.
- Погибшую идентифицировали как преподавателя колледжа Анну Бортюк.
- 6 декабря тела еще двух погибших людей достали из-под завалов одесского колледжа, который сгорел 4 декабря.