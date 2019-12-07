Пожар в Одессе: число погибших возросло до пяти

Во время разбора завалов, связанных с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, спасатели обнаружили еще одно тело. Таким образом, число погибших возросло до пяти человек.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Всего в результате пожара погибли 5 человек: 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека".

Детали: По состоянию на 6:30 7 декабря спасатели продолжают мероприятия по ликвидации последствий пожара.

Сейчас 17 пострадавших остается в больницах. По информации Нацполиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

ГСЧС

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