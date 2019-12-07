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В центре Киева планируется 5 акций с десятками тысяч людей – полиция

Суббота, 7 декабря 2019, 07:47
Сергей Яровой
сайт НПУ

В центре Киева 8-9 декабря планируется 5 массовых акций, в которых планируется участие нескольких десятков тысяч человек.

Источник: сайт Нацполиции

Дословно: "В ГУНП г. Киева из Киевской городской государственной администрации поступило четыре сообщения и одна информация из сети Интернет от граждан и организаций, которые планируют провести 8 и 9 декабря акции в центральной части столицы.

Заявленное организаторами количество их участников составляет несколько десятков тысяч человек.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка будет привлечено три тысячи правоохранителей и сформированы достаточные силы резерва. МВД Украины призывает всех участников массовых акций проводить их мирно и соблюдать закон".

Детали: Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время координационного совещания в ГУ Нацполиции Киева заявил, что полиция провела ряд встреч с организаторами запланированных акций.

Прямая речь Ярового: "Наша позиция - все они не должны переходить черту закона. В круглосуточном режиме уже развернута работа ситуационного центра МВД. Мы будем мониторить ситуацию и оперативно принимать решения".

Прямая речь заместителя руководителя Офиса президента Анны Коваленко: "Мы понимаем обеспокоенность общества. Для Украины это действительно важные международные переговоры, которые состоятся 9 мая в Париже. Их не было несколько лет, поэтому это создает определенный ажиотаж и разные видения этого процесса. Мы это также учитываем и верим в ответственность людей, которые будут собираться под Офисом президента.

В случае каких-либо обострений ситуации, я убеждена, что Национальная полиция и другие службы приложат все усилия, чтобы все было мирно".

Что предшествовало: Партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" призвали украинцев выйти на Майдан Независимости 8 декабря чтобы определить "красные линии" для президента перед встречей "нормандской четверки".

Ранее политсилы пятого президента Петра Порошенко, экс-премьера Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука в совместном заявлении определили "красные линии" для президента на переговорах в нормандской формате.

9 декабря в Париже состоится встреча в "нормандском формате" для урегулирования ситуации на Донбассе. Также запланирован ряд двусторонних встреч, в частности, президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина.

Украинская правда
Темы: акции
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