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Зеленский заявил о плане по контролю над границей с РФ

Суббота, 7 декабря 2019, 08:54
Зеленский заявил о плане по контролю над границей с РФ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что у власти есть план контроля над украинской-российской границей на Донбассе.

Источник: выступление Зеленского в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу

Прямая речь: "Я точно буду говорить о границе (в ходе переговоров в "нормандском формате" в понедельник - УП). Скажу откровенно, у нас другой план по поводу границы, каким образом это передается и каким образом и когда Украина контролирует границу украинский с Россией".

Детали: Комментируя заявление партий "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" о "красных линиях" перед переговорами в Париже, Зеленский сказал: "Мне нравится, что бывший президент не согласен с тем, что именно он подписал".

Прямая речь: "Детали с границей, которые подписал в Минске тот самый выдающийся человек, она действительно очень сложная. Моя позиция очень проста - в момент выборов, когда они произойдут во временно оккупированном Донецке и временно оккупированном Луганске Украина должна полностью контролировать нашу украинскую границу. Я уверен в этом".

На вопрос, значит ли это, что он хочет изменить Минские соглашения, которые предусматривают проведение выборов на оккупированной территории до контроля над границей, президент сказал: "Не готов сейчас вам отвечать так на этот вопрос, так как это может повлиять сейчас просто возможность... Кто-то может сорвать встречу в "нормандском формате". Я не готов рисковать возможностью этой важной для Украины встречи".

Детали: Зеленский также отметил, что так называемая "формула Штайнмайера" будет имплеметована в закон об особом статусе Донбасса только после того, "когда будут выведены войска и будет разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях".

Катерина Тищенко, УП

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Темы: ЗеленскийграницаДонбасс
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