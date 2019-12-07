В утечке закрытых документов правительства Британии нашли российский след

Портал Reddit, на котором были опубликованы скандальные документы о возможности частичной продажи Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) частным американским компаниям, заявил, что их публикация имеет российский след.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Речь идет о документах с подробностями торговых переговоров между Британией и США после Brexit, которые ранее представил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Обнародование документов повлекло острые дебаты в стране.

Лидер лейбористов обнародовал правительственные документы 27 ноября, чтобы получить преимущество над консерваторами перед выборами 12 декабря. Впрочем сами документы были размещены на Reddit более чем за месяц до выступления Корбина, что вызвало вопрос, как они попали на портал и почему мало кто замечал их раньше.

Документы на Reddit было опубликовано в аккаунте с именем пользователя "gregoratior". В своем сообщении в пятницу Reddit заявил, что исследовал этот аккаунт и связанные с ними другие записи.

"Сегодня мы считаем, что это (публикация) было частью кампании, которая, как сообщалось, происходит из России", - заявил портал.

Reddit сообщил, что заблокировал 61 учетную запись, которая является частью скоординированных усилий.

Сообщение Reddit не содержит никаких дополнительных подробностей о доказательствах, лежащих в основе его выводов. Но в нем сказано, что группа подозрительных аккаунтов "дает нам важное объяснение утечки британских документов, которая недавно произошла, а также дает представление о том, как противники адаптируют свою тактику".

Консервативная партия, которая отрицает, что вопрос NHS находиться на столе переговоров между Британией и США, отказалась комментировать заявление Reddit. Лейбористская партия не раскрыла, как она получили и откуда узнала о документах.

"Эти документы раскрывают заговор против нашей Национальной службы здравоохранения. И, конечно, ни Великобритания, ни правительство США не отрицали их подлинность. Наше открытие их журналистам была явно в общественных интересах", - заявил представитель Лейбористской партии.

Внеочередные выборы в Великобритании состоятся 12 декабря. Консерваторы опережают лейбористов на 12 процентных пункта.