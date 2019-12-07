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Зеленский надеется на поддержку со стороны Макрона и Меркель

Суббота, 7 декабря 2019, 10:31
Зеленский надеется на поддержку со стороны Макрона и Меркель

Президент Владимир Зеленский надеется, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддержат позицию Украины во время переговоров в "нормандском формате" 9 декабря.

Источник: выступление Зеленского в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу

Прямая речь: "Я очень хочу верить, что и Германия, и Франция будут нас поддерживать. А если что-то пойдет не так, то я сделаю все, чтобы они были на нашей стороне".

Детали: Зеленский добавил, что понимает, что на переговорах "не все удастся". Однако, по его словам, сама встреча является победой, "потому что 3 года не было диалога, а значит не было даже возможности прекращения войны".

Он также заявил, что не будет раскрывать всех деталей своей позиции на переговорах.

Прямая речь: "Говорят, деньги любят тишину. Я понял, что политика любит молчание. Если я сейчас расскажу вам все детали, с которыми я еду на переговоры, я буду без оружия за столом, за которым некоторые люди будут вооружены".

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийФранцияГермания
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