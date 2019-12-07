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США перед "нормандским саммитом" обещают продолжать давление на РФ

Суббота, 7 декабря 2019, 12:52
США перед нормандским саммитом обещают продолжать давление на РФ

США уверяют, что будут работать с союзниками, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе.

Источник: посольство США в Украине

Дословно: "Соединенные Штаты уверяют в своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи в нормандском формате.

Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе".

Детали: В посольстве отметили, что, начиная с 2014 года, США предоставили 3 миллиарда долларов на поддержку безопасности и других направлений, которые поддерживают широкий спектр украинских учреждений и организаций.

Дословно: "Мы последовательно говорили, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбы с коррупцией. Чтобы достичь успеха, Украине нужны преданные чиновники и сильные антикоррупционные учреждения.

Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства".

В понедельник, 9 декабря, состоится встреча лидеров Украины, РФ, Германии и Франции в Париже с целью урегулирования ситуации на Донбассе, а также двусторонние встречи лидеров этих государств.

Украинская правда
Темы: США
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