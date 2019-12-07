Лукашенко заявил, что хочет от РФ не дешевого газа, а равных условий

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Суббота, 7 декабря 2019, 15:35

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий.

Источник: Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу в Сочи, сообщает ТАСС

Прямая речь: "Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену".

"Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа договора (о Союзном государстве - прим. ред.). Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все! Равные условия, больше ничего не надо".

Детали: В противном случае, отметил Лукашенко, не удастся создать основу отношений в рамках Союзного государства.

Темы: Лукашенко Путин


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