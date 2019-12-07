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Лукашенко заявил, что хочет от РФ не дешевого газа, а равных условий

Суббота, 7 декабря 2019, 14:35
Лукашенко заявил, что хочет от РФ не дешевого газа, а равных условий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России дешевый газ или дешевую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий.

Источник: Лукашенко и Путин во время встречи в субботу в Сочи, сообщает ТАСС и РИА Новости

Прямая речь Лукашенко: "Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену".

"Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа договора (о Союзном государстве - прим. ред.). Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все! Равные условия, больше ничего не надо".

Детали: В противном случае, отметил Лукашенко, не удастся создать основу отношений в рамках Союзного государства.

В то же время, президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что РФ и Белоруссия продолжат работать над тем, чтобы народы двух стран чувствовали близость в экономической и социальной сфере.

Прямая речь Путина: "Хочу выразить надежду, что мы и дальше будем делать все, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали сближение, прежде всего в сфере экономики и социальной сфере, что я считаю чрезвычайно важным".

Детали: Путин добавил, что надеется, что люди от интеграции получали бы заметные преимущества.

Во встрече также от российской стороны принимает участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как отмечает ТАСС, в ходе протокольной части начавшейся встречи произошел небольшой курьез. Когда лидеры обеих стран поприветствовали друг друга, в зале случайно погас свет.

"Закончилось [электричество], - пошутил Путин.

"Это Дима Песков все это [сделал], я знаю", - рассмеялся белорусский лидер.

Путин на эту остроту ответил смехом. Свет в зале тут же зажегся, и дальнейшие переговоры продолжились уже без представителей прессы.

Темы: ЛукашенкоПутин
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