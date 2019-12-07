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Во Франции продолжаются протесты, транспорт парализован

Суббота, 7 декабря 2019, 15:03
Во Франции продолжаются протесты, транспорт парализован

Франция в субботу остается парализованной акциями протеста - к забастовке общественного транспорта, вызванной пенсионной реформой, добавились перекрытия магистралей из-за протестов транспортных компаний против роста цен на дизельное топливо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

В Париже в эти выходные ожидаются сильные перебои общественного транспорта. По расписанию будут работать только 1 и 14 ветви столичного метро, ​​на которых курсируют автоматические поезда без машинистов. Остальные ветви останутся полностью или частично закрыты.

С перебоями будут курсировать также автобусы. Более-менее регулярно ездить в эти выходные будут парижские трамваи. Только несколько часов в день будут ходить пригородные экспресс-электрички (RER).

В компании SNCF, операторе французских железных дорог, сообщили в субботу утром, что планируется отменить от 85% до 90% скоростных поездов TGV, региональных и пригородных электричек по всей Франции.

С трудностями в передвижении столкнутся также автомобилисты. Европейская организация автоперевозчиков проводит в эту субботу во Франции акцию протеста против роста цен на дизельное топливо. Блокада автомагистралей и так называемая операция "улитка" коснется 11 регионов страны.

Очередная акция протеста "желтых жилетов" при поддержке профсоюзов проходит в субботу в разных городах Франции. Самая многочисленная демонстрация ожидается в Париже.

Темы: Франция
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