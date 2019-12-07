ООС: Боевики снова нарушили перемирие запрещенным оружием

7 декабря оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 5 раз с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил

Детали: По данным штаба, за текущие сутки потерь в результате обстрелов среди личного состава ОС не было.

Два обстрела сил ООС были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В частности, неподалеку Новолуганского обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, возле Майорска - из минометов калибра 82 мм.

Три обстрела по позициям сил ООС противник осуществил вблизи Новоселовки Второй - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов, возле Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия и около Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов.

Напомним,