Одесса: Число жертв в результате пожара в колледже возросло до 7 человек
Спасатели выявили тела еще двух человек во время разбора завалов в помещении здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря произошел пожар.
Источник: пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, отдел коммуникации полиции Одесской области
Детали: По данным ведомства, таким образом количество погибших в результате пожара увеличилось до 7 человек.
"По состоянию на 18:10 найдены еще двое погибших. Проводится их осмотр судебно-медицинским экспертом и идентификация", - сообщили в полиции.
Дословно: "По состоянию на 19:00 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром. Пострадал 31 человек, в больницах остаются 10 человек. По информации Нацполиции, судьба 10 человек остается неизвестной", отметили в ГосЧС.
Напомним,
- Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
- По состоянию на утро 7 декабря погибшими считались 5 человек, 17 пострадавших оставались в больницах, судьба 10 человек была неизвестной.
- В полиции Одесской области сообщили, что по факту пожара в колледже готовятся сообщения о подозрении двум лицам.