Одесса: Число жертв в результате пожара в колледже возросло до 7 человек

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Суббота, 7 декабря 2019, 19:56

Спасатели выявили тела еще двух человек во время разбора завалов в помещении здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря произошел пожар.

Источник:  Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным ведомства, таким образом количество погибших в результате пожара увеличилось до 7 человек.

Пострадал 31 человек, в больницах остаются 10 человек.

По информации Нацполиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

Дословно: "По состоянию на 19:00 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром", отметили в ГосЧС. 

Напомним,

  • Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
  • По состоянию на утро 7 декабря погибшими считались 5 человек, 17 пострадавших оставались в больницах, судьба 10 человек была неизвестной. 
  • В полиции Одесской области сообщили, что по факту пожара в колледже готовятся сообщения о подозрении двум лицам.

Украинская правда
Темы: Одесса жертвы пожар ГСЧС


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