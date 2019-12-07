Одесса: Число жертв в результате пожара в колледже возросло до 7 человек

Спасатели выявили тела еще двух человек во время разбора завалов в помещении здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря произошел пожар.

Источник: Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным ведомства, таким образом количество погибших в результате пожара увеличилось до 7 человек.

Пострадал 31 человек, в больницах остаются 10 человек.

По информации Нацполиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

Дословно: "По состоянию на 19:00 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром", отметили в ГосЧС.

Напомним,