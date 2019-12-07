Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Одесса: Число жертв в результате пожара в колледже возросло до 7 человек

Суббота, 7 декабря 2019, 18:56
Одесса: Число жертв в результате пожара в колледже возросло до 7 человек
фото - ГСЧС

Спасатели выявили тела еще двух человек во время разбора завалов в помещении здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря произошел пожар.

Источник:  пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, отдел коммуникации полиции Одесской области 

Детали: По данным ведомства, таким образом количество погибших в результате пожара увеличилось до 7 человек.

"По состоянию на 18:10 найдены еще двое погибших. Проводится их осмотр судебно-медицинским экспертом и идентификация", - сообщили в полиции.

Дословно: "По состоянию на 19:00 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром. Пострадал 31 человек, в больницах остаются 10 человек. По информации Нацполиции, судьба 10 человек остается неизвестной", отметили в ГосЧС. 

Напомним,

  • Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
  • По состоянию на утро 7 декабря погибшими считались 5 человек, 17 пострадавших оставались в больницах, судьба 10 человек была неизвестной. 
  • В полиции Одесской области сообщили, что по факту пожара в колледже готовятся сообщения о подозрении двум лицам.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОдессажертвыпожарГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: