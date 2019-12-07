Пожар в колледже: От травм, полученных во время ликвидации, умер спасатель

Количество жертв пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до восьми человек.

Источник: Отдел коммуникации полиции Одесской области, ГосЧС

Дословно: "7 декабря в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель, 1976 г.р., госпитализированный 4 декабря".

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что погибший - Сергей Шатохин.

По данным полиции, по состоянию на 18:35 количество жертв пожара в колледже возросло до восьми человек.

фото - ГосЧС

Что предшествовало:

Ранее в ГосЧС сообщили, что число погибших в результате пожара увеличилось до 7 человек: во время разбора завалов в помещении здания колледжа, где 4 декабря произошел пожар, спасатели выявили тела еще двух погибших.

Напомним,