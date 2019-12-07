Пожар в колледже: От травм, полученных во время ликвидации, умер спасатель

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Суббота, 7 декабря 2019, 20:56
фото - ГСЧС

Количество жертв пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до восьми человек.

Источник: Отдел коммуникации полиции Одесской области, ГосЧС

Дословно: "7 декабря в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель, 1976 г.р., госпитализированный 4 декабря. По состоянию на 18:35 количество жертв пожара в колледже возросло до восьми человек", сообщили правоохранители.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, погибший - Сергей Шатохин.

 
фото - ГосЧС

Что предшествовало:

Ранее в ГосЧС сообщили, что число погибших в результате пожара увеличилось до 7 человек: во время разбора завалов в помещении здания колледжа, где 4 декабря произошел пожар, спасатели выявили тела еще двух погибших.

Напомним, 

  • По состоянию на утро 7 декабря погибшими считались 5 человек, 17 пострадавших оставались в больницах, судьба 10 человек была неизвестной. 
  • В полиции Одесской области сообщили, что по факту пожара в колледже готовятся сообщения о подозрении двум лицам.

Украинская правда
Темы: Одесса жертвы пожар ГСЧС полиция


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