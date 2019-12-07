Пожар в колледже: От травм, полученных во время ликвидации, умер спасатель
Количество жертв пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до восьми человек.
Источник: Отдел коммуникации полиции Одесской области, ГосЧС
Дословно: "7 декабря в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель, 1976 г.р., госпитализированный 4 декабря. По состоянию на 18:35 количество жертв пожара в колледже возросло до восьми человек", сообщили правоохранители.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, погибший - Сергей Шатохин.
Что предшествовало:
Ранее в ГосЧС сообщили, что число погибших в результате пожара увеличилось до 7 человек: во время разбора завалов в помещении здания колледжа, где 4 декабря произошел пожар, спасатели выявили тела еще двух погибших.
Напомним,
- По состоянию на утро 7 декабря погибшими считались 5 человек, 17 пострадавших оставались в больницах, судьба 10 человек была неизвестной.
- В полиции Одесской области сообщили, что по факту пожара в колледже готовятся сообщения о подозрении двум лицам.