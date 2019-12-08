В Сирии в результате авиаударов погибли не менее 20 мирных жителей

В результате авиаударов сирийской армии и российских войск на северо-западе Сирии погибли не менее 20 мирных жителей.

Источник: Deutsche Welle

Детали: В результате бомбардировок пяти населенных пунктов в этой сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 20 гражданских лиц. В Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, сообщают, что среди жертв атак с воздуха были восемь детей.

Агентство France-Presse также сообщает о раненых в результате авиаударов.

Напомним: