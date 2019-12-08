В Сирии в результате авиаударов погибли не менее 20 мирных жителей
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Воскресенье, 8 декабря 2019, 00:32
В результате авиаударов сирийской армии и российских войск на северо-западе Сирии погибли не менее 20 мирных жителей.
Источник: Deutsche Welle
Детали: В результате бомбардировок пяти населенных пунктов в этой сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 20 гражданских лиц. В Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, сообщают, что среди жертв атак с воздуха были восемь детей.
Агентство France-Presse также сообщает о раненых в результате авиаударов.
Напомним:
- Провинция Идлиб находится под контролем оппозиционных Башара Асада сил, где преобладают исламисты из группировки "Хаят Тахрир аш-Шам".
- С сентября этого года в провинции в целом соблюдают режим прекращения огня, о котором договорились в августе президенты Турции и России. Впрочем, по данным наблюдателей, в результате бомбардировок и боев с тех пор погибли более 200 гражданских.
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