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В Сирии в результате авиаударов погибли не менее 20 мирных жителей

Суббота, 7 декабря 2019, 23:32
В Сирии в результате авиаударов погибли не менее 20 мирных жителей

В результате авиаударов сирийской армии и российских войск на северо-западе Сирии погибли не менее 20 мирных жителей.

Источник: Deutsche Welle

Детали: В результате бомбардировок пяти населенных пунктов в этой сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 20 гражданских лиц. В Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, сообщают, что среди жертв атак с воздуха были восемь детей.

Агентство France-Presse также сообщает о раненых в результате авиаударов.

Напомним:

  • Провинция Идлиб находится под контролем оппозиционных Башара Асада сил, где преобладают исламисты из группировки "Хаят Тахрир аш-Шам".
  • С сентября этого года в провинции в целом соблюдают режим прекращения огня, о котором договорились в августе президенты Турции и России. Впрочем, по данным наблюдателей, в результате бомбардировок и боев с тех пор погибли более 200 гражданских.

Темы: СирияРосcиявойна
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