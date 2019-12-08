Подкасты теперь могут побороться за Пулитцеровскую премию

Администрация Пулитцеровской премии основала новую категорию награды в области журналистики - ее будут вручать за аудио материалы, в частности подкасты.

Источник: Engadget

Дословно: "Возрождение аудиожурналистикы последние годы привело к появлению большого количества историй. Чтобы отметить лучшие из работ, Пулитцеровская комиссия запускает экспериментальную категорию".

Детали: Награду будут вручать за "откровенные репортажи и яркие истории", материалы с расследованиями каких-либо правонарушений, или освещение в новостях основных проблем и событий.

Напомним: