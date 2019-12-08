Подкасты теперь могут побороться за Пулитцеровскую премию
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Воскресенье, 8 декабря 2019, 01:11
Администрация Пулитцеровской премии основала новую категорию награды в области журналистики - ее будут вручать за аудио материалы, в частности подкасты.
Источник: Engadget
Дословно: "Возрождение аудиожурналистикы последние годы привело к появлению большого количества историй. Чтобы отметить лучшие из работ, Пулитцеровская комиссия запускает экспериментальную категорию".
Детали: Награду будут вручать за "откровенные репортажи и яркие истории", материалы с расследованиями каких-либо правонарушений, или освещение в новостях основных проблем и событий.
Напомним:
- "Украинская правда" записывает собственный подкаст - "УП. Кляті питання"
- Что будет с ценами на газ с 1 января и как это повлияет на ваши платежки?
- Насколько сильно загрязненный воздух и надо бояться смога?
- Что такое "формула Штайнмайера?"
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