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Главные новости субботы и ночи: 8 декабря - день траура, помощь МВФ

Воскресенье, 8 декабря 2019, 07:00

8 декабря в Украине объявлен день траура, Украина и МВФ договорились о новой программе – новости, которые были актуальны 7 декабря.

О пожаре

В связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которой погибли восемь человек, 8 декабря в Украине объявлен день траура.

О МВФ

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по новой программе сотрудничества.

"Новая программа сотрудничества с МВФ целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца. Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровнем экономического развития и благосостояния", - заявил президент Владимир Зеленский.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Украинская спортсменка Елена Овчинникова стала чемпионкой мира муай-тай среди женщин по версии WBC.

7 декабря в центре Минска проходят две акции протеста против "углубления интеграции" Беларуси и России.

Представителями так называемой "ДНР" передали Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.

Темы: МВФЗеленский
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