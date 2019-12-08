В Германии ждут от Москвы готовности идти навстречу Киеву

Накануне встречи в "нормандском формате" глава МИД Германии Хайко Маас потребовал от Москвы большей готовности идти навстречу Киеву при разрешении конфликта на Донбассе.

Источник: DW со ссылкой на интервью главы МИД ФРГ изданию Bild am Sonntag, частично опубликованном 8 декабря.

Дословно: "После нескольких лет бездействия президент (Украины - ред.) Зеленский проявил смелость, сделав первые шаги - со всеми их сопутствующими внутриполитическими рисками и побочными эффектами", - заявил Маас.

"Теперь - очередь Москвы продемонстрировать, что дальнейшие договоренности возможны. Однако для этого еще предстоит приложить немалые дипломатические усилия", добавил глава МИД Германии.

Детали: Маас добавил, что с этой целью "мы совместно с Францией еще должны оказать воздействие на Россию".

"Несмотря на серьезные вопросы, которые сейчас обсуждают Берлин и Москва, в понедельник речь пойдет о прекращении совершающегося практически на ежедневной основе кровопролития на европейской территории", - заявил глава МИД, имея в виду политические разногласия между РФ и ФРГ в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира в Берлине и недостаточно активной вовлеченностью Москвы в расследование этого дела.

Читайте также:

Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммит в Париже

"Выборы, Конституция и "представители Донбасса": на что согласится Зеленский на саммите в Париже"

Напомним,