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Разумков: От успеха "Нормандии" зависит будущее страны

Воскресенье, 8 декабря 2019, 11:48
Разумков: От успеха Нормандии зависит будущее страны

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что от успеха переговоров в рамках "нормандской встречи" зависит будущее страны.

Источник: заявление Разумкова в Facebook, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель

Дословно: "Завтра состоятся переговоры в нормандском формате и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины".

Детали: Разумков также заявил, что "красные линии" в ходе переговоров "нормандской четверки" будут соблюдены, а украинские территории - возвращены.

В свою очередь Мендель заявила, что Украина "летит в Париж с очень сильной позицией".

Дословно: "У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который не хочет войны".

"10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии" могут принести послевкусие разочарование. Когда скепсис и страхи выводят людей на митинги против вымышленной "капитуляции", давайте охладите пыл и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями", - заявила Мендель.

"Президент Зеленский взял на себя ответственность прекратить войну, понимая, что украинцы больше всего хотят мира. Именно для этого он пришел во власть и не предаст свой народ. Впоследствии мы обязательно достигнем мира", - добавила она.

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Напомним,

  • Встреча лидеров стран "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 17:00 по Киеву. 
  • Договоренности о встрече предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.
  • Глава МИД Вадим Пристайко назвал красные линии Украины на "нормандском саммите" в Париже и рассказал, что договорились записать в решении "нормандского саммита".
  • 3 декабря Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате", на которой обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. 7 декабря президент также проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Зеленский надеется, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планирует говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.
  • Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне говорил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.
  • Также в команде президента Украины считают, что Минские соглашения требуют уточнения, поскольку они были заключены пять лет назад.

Украинская правда

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Темы: Минские соглашенияЗеленскийДонбассРосcияРазумков Дмитрий
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