Разумков: От успеха "Нормандии" зависит будущее страны

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что от успеха переговоров в рамках "нормандской встречи" зависит будущее страны.

Источник: заявление Разумкова в Facebook, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель

Дословно: "Завтра состоятся переговоры в нормандском формате и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины".

Детали: Разумков также заявил, что "красные линии" в ходе переговоров "нормандской четверки" будут соблюдены, а украинские территории - возвращены.

В свою очередь Мендель заявила, что Украина "летит в Париж с очень сильной позицией".

Дословно: "У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который не хочет войны".

"10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии" могут принести послевкусие разочарование. Когда скепсис и страхи выводят людей на митинги против вымышленной "капитуляции", давайте охладите пыл и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями", - заявила Мендель.

"Президент Зеленский взял на себя ответственность прекратить войну, понимая, что украинцы больше всего хотят мира. Именно для этого он пришел во власть и не предаст свой народ. Впоследствии мы обязательно достигнем мира", - добавила она.

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Напомним,