Разумков: От успеха "Нормандии" зависит будущее страны

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что от успеха переговоров в рамках "нормандской встречи" зависит будущее страны.

Источник: заявление Разумкова в Facebook

Дословно: "Завтра состоятся переговоры в нормандском формате и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины".

Детали: Разумков также заявил, что "красные линии" в ходе переговоров "нормандской четверки" будут соблюдены, а украинские территории - возвращены.

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Напомним,