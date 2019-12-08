Накануне "Норманди" в Париже призвали остановить российскую агрессию

100 просмотров
Воскресенье, 8 декабря 2019, 15:56

Накануне саммита в "нормандском формате" в Париже прошла акция "Поддержи Украину! Останови российскую агрессию!".

Источник: Укринформ

Детали: Активисты напомнили, что война России против Украины является самым продолжительным вооруженным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны, последствия которого повлияют на будущее мира на континенте.

"Никаких выборов на оккупированных территориях. Никаких переговоров с лидерами террористических организаций", - заявили представители украинской общественности.

Участники мирной акции также призвали мир поддержать Украину и усилить санкции против России.

Дословно: Всемирный конгресс Украинский, украинская община Франции, Европы и мира призывают мировых лидеров поддержать создание "дорожной карты" для вывода российских войск и наемников вместе с оружием с территории Украины, деоккупации Крыму и частей Донецкой и Луганской областей, восстановления Украина полного контроля над украинско-российской границей, возвращение вынужденных переселенцев домой и начала восстановления инфраструктуры на Донбассе", - говорится в заявлении украинцев. 

 

 

Участники акции также провели шествие от памятника Тарасу Шевченко возле собора Святого Владимира до площади Сен-Мишель в центре Парижа.

Организаторами акции выступили Всемирный конгресс украинский (СКУ) и Украинская община Франции.

Темы: нормандский формат Франция митинги


powered by lun.ua
Материалы по теме
Президент Литвы поддержал Украину перед "нормандским саммитом" 8 декабря 2019, 14:59
Зеленскому на Майдане напомнили о "красных линиях" в Нормандии 8 декабря 2019, 13:17
Вакарчук призвал украинцев поддержать Зеленского перед "Нормандией" 7 декабря 2019, 01:37
Все новости
Главные новости
Разумков: От успеха "Нормандии" зависит будущее страны
Под завалами колледжа в Одессе нашли еще два тела: число жертв возросло до 10
В Германии ждут от Москвы готовности идти навстречу Киеву
В субботу боевики 10 раз нарушили "тишину", один военный погиб, трое раненых
Все новости
Жизнь

"Кто-то же должен здесь оставаться – дома": как оживает прифронтовая Попасна

в топе

Что смотрели на YouTube в Украине и мире в 2019 году

поясняет Супрун

Как пережить холодную зиму

Поиск по сайту
Архив
Весь архів