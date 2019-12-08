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Накануне "Норманди" в Париже призвали остановить российскую агрессию

Воскресенье, 8 декабря 2019, 14:56

Накануне саммита в "нормандском формате" в Париже прошла акция "Поддержи Украину! Останови российскую агрессию!".

Источник: Укринформ

Детали: Активисты напомнили, что война России против Украины является самым продолжительным вооруженным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны, последствия которого повлияют на будущее мира на континенте.

"Никаких выборов на оккупированных территориях. Никаких переговоров с лидерами террористических организаций", - заявили представители украинской общественности.

Участники мирной акции также призвали мир поддержать Украину и усилить санкции против России.

Дословно: Всемирный конгресс Украинский, украинская община Франции, Европы и мира призывают мировых лидеров поддержать создание "дорожной карты" для вывода российских войск и наемников вместе с оружием с территории Украины, деоккупации Крыму и частей Донецкой и Луганской областей, восстановления Украина полного контроля над украинско-российской границей, возвращение вынужденных переселенцев домой и начала восстановления инфраструктуры на Донбассе", - говорится в заявлении украинцев. 

 

 

Участники акции также провели шествие от памятника Тарасу Шевченко возле собора Святого Владимира до площади Сен-Мишель в центре Парижа.

Организаторами акции выступили Всемирный конгресс украинский (СКУ) и Украинская община Франции.

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Темы: нормандский форматФранциямитинги
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