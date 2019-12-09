Пристайко очертил позицию Украины во время "Норманди"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал основные элементы позиции украинской стороны во время встречи "нормандской четверки" 9 декабря. Среди них прекращение огня, контроль над границей и вывод незаконных вооруженных формирований.

Источник: Twitter Пристайко

Прямая речь: "Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единой неделимой государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству – основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет."

Детали: По словам главы МИД, главная "красная линия", от которой не отступит украинская делегация – "международно признанная государственная граница Украины".

Завтра Нормандський саміт. Ми їдемо, в першу чергу, заради наших полонених в російських тюрмах та заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо на жодний міліметр, - міжнародно визнаний державний кордон України. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019

Почему это важно: Накануне встречи "нормандской четверки" в Киеве и Львове состоялись митинги касательно "красных линий", которые не должен пересечь президент Владимир Зеленский во время "нормандского саммита".

Что предшествовало: Офис президента обнародовал график Владимира Зеленского во время "нормандского саммита". Перед началом встречи "нормандской четверки" Зеленский проведет встречу с лидерами Франции и Германии.

Читайте также:

"Выборы, Конституция и "представители Донбасса": на что согласится Зеленский на саммите в Париже"

Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммит в Париже

Напомним: