Пристайко очертил позицию Украины во время "Норманди"
Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал основные элементы позиции украинской стороны во время встречи "нормандской четверки" 9 декабря. Среди них прекращение огня, контроль над границей и вывод незаконных вооруженных формирований.
Источник: Twitter Пристайко
Прямая речь: "Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единой неделимой государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству – основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет."
Детали: По словам главы МИД, главная "красная линия", от которой не отступит украинская делегация – "международно признанная государственная граница Украины".
Завтра Нормандський саміт. Ми їдемо, в першу чергу, заради наших полонених в російських тюрмах та заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо на жодний міліметр, - міжнародно визнаний державний кордон України.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019
Почему это важно: Накануне встречи "нормандской четверки" в Киеве и Львове состоялись митинги касательно "красных линий", которые не должен пересечь президент Владимир Зеленский во время "нормандского саммита".
Что предшествовало: Офис президента обнародовал график Владимира Зеленского во время "нормандского саммита". Перед началом встречи "нормандской четверки" Зеленский проведет встречу с лидерами Франции и Германии.
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Напомним:
- Встреча лидеров стран "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 17:00 по Киеву.
- Политсилы пятого президента Петра Порошенко, экс-премьера Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука в совместном заявлении определили "красные линии" для президента на переговорах в нормандском формате и призвали украинцев выйти на Майдан Независимости 8 декабря перед встречей "нормандской четверки".
- Глава МИД Вадим Пристайко назвал красные линии Украины на "нормандском саммите" в Париже и рассказал, что договорились записать в решении "нормандского саммита".
- 3 декабря Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате", на которой обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. 7 декабря президент также проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Зеленский надеется, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планирует говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.