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Пристайко очертил позицию Украины во время "Норманди"

Воскресенье, 8 декабря 2019, 23:16
Пристайко очертил позицию Украины во время Норманди

Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал основные элементы позиции украинской стороны во время встречи "нормандской четверки" 9 декабря. Среди них прекращение огня, контроль над границей и вывод незаконных вооруженных формирований.

Источник: Twitter Пристайко

Прямая речь: "Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единой неделимой государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству – основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет."

Детали: О вопросе оккупированного Россией Крыма министр не вспомнил.

По словам главы МИД, главная "красная линия", от которой не отступит украинская делегация – "международно признанная государственная граница Украины".

Почему это важно: Накануне встречи "нормандской четверки" в Киеве и Львове состоялись митинги касательно "красных линий", которые не должен пересечь президент Владимир Зеленский во время "нормандского саммита".

Что предшествовало: Офис президента обнародовал график Владимира Зеленского во время "нормандского саммита". Перед началом встречи "нормандской четверки" Зеленский проведет встречу с лидерами Франции и Германии.

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Напомним:

  • Встреча лидеров стран "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 17:00 по Киеву.
  • Политсилы пятого президента Петра Порошенко, экс-премьера Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука в совместном заявлении определили "красные линии" для президента на переговорах в нормандском формате и призвали украинцев выйти на Майдан Независимости 8 декабря перед встречей "нормандской четверки".
  • Глава МИД Вадим Пристайко назвал красные линии Украины на "нормандском саммите" в Париже и рассказал, что договорились записать в решении "нормандского саммита".
  • 3 декабря Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате", на которой обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. 7 декабря президент также проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Зеленский надеется, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планирует говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.

Украинская правда
Темы: МИДПристайконормандский форматЗеленскийДонбасс
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