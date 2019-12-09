Правительство Финляндии возглавит самая молодая в мире премьер

Новым премьер-министром Финляндии станет 34-летняя Санна Марин, которая до этого возглавляла министерство транспорта и связи.

Источник: Yle

Детали: Марин избрали по результатам голосования совета уполномоченных Социал-демократической партии. Ее поддержали 32 партийцы. На пост премьера также претендовал руководитель парламентской фракции СДП Антти Линдтман.

Впервые Финляндией будет управлять "женская пятерка": лидеры всех партий, входящих в коалицию, также женщины.

Вероятно парламент проголосует за кандидатуру Марин во вторник. Далее президент назначит новое правительство.

Что предшествовало: 3 декабря премьер-министр Финляндии Антти Ринне во вторник подал президенту страны прошение об отставке своего правительства и президент Ниинистё принял его.

Он решил уйти в отставку после того, как его партнер по коалиции, Центристская партия заявила о потере доверия к премьер-министра, лидера социал-демократов.