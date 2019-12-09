Столтенберг: НАТО не считает Россию врагом

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом.

Источник: Столтенберг в интервью CNN сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины."

Детали: По его словам, Россия не то же самое, что и Советский Союз. Также генсек подчеркнул, что НАТО всегда пытается улучшить отношения и не разделяет мир на врагов и друзей.

Напомним: