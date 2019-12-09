Столтенберг: НАТО не считает Россию врагом
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Понедельник, 9 декабря 2019, 05:45
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом.
Источник: Столтенберг в интервью CNN сообщает "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины."
Детали: По его словам, Россия не то же самое, что и Советский Союз. Также генсек подчеркнул, что НАТО всегда пытается улучшить отношения и не разделяет мир на врагов и друзей.
Напомним:
- В итоговой декларации встречи лидеров НАТО в Лондоне 3-4 декабря говорится, что НАТО взвешенно реагировать на агрессивные действия России, которые представляют угрозу евроатлантической безопасности. Также Североатлантический альянс остается открытым к диалогу и к конструктивным отношениям с Москвой, когда действия России это позволят.
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