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Столтенберг: НАТО не считает Россию врагом

Понедельник, 9 декабря 2019, 04:45
Столтенберг: НАТО не считает Россию врагом

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом.

Источник: Столтенберг в интервью CNN сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины."

Детали: По его словам, Россия не то же самое, что и Советский Союз. Также генсек подчеркнул, что НАТО всегда пытается улучшить отношения и не разделяет мир на врагов и друзей.

Напомним:

  • В итоговой декларации встречи лидеров НАТО в Лондоне 3-4 декабря говорится, что НАТО взвешенно реагировать на агрессивные действия России, которые представляют угрозу евроатлантической безопасности. Также Североатлантический альянс остается открытым к диалогу и к конструктивным отношениям с Москвой, когда действия России это позволят.

Темы: НАТОРосcия
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