Столтенберг: НАТО не считает Россию врагом

10 просмотров
Понедельник, 9 декабря 2019, 05:45

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом.

Источник: Столтенберг в интервью CNN сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины."

Детали: По его словам, Россия не то же самое, что и Советский Союз. Также генсек подчеркнул, что НАТО всегда пытается улучшить отношения и не разделяет мир на врагов и друзей.

Напомним:

  • В итоговой декларации встречи лидеров НАТО в Лондоне 3-4 декабря говорится, что НАТО взвешенно реагировать на агрессивные действия России, которые представляют угрозу евроатлантической безопасности. Также Североатлантический альянс остается открытым к диалогу и к конструктивным отношениям с Москвой, когда действия России это позволят.

Темы: НАТО Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Президент Польши не считает Россию врагом НАТО: "Не напала на Альянс" 4 декабря 2019, 19:12
НАТО считает Россию угрозой евроатлантической безопасности – декларация 4 декабря 2019, 17:30
Рада не призывает Зеленского просить ПДЧ в НАТО – новый текст заявления 4 декабря 2019, 02:42
Все новости
Главные новости
Пристайко очертил позицию Украины во время "Норманди"
Участники акции под ОП будут дежурить до вечера понедельника или бессрочно
На Банковой ставят палатки
"Красные линии": во Львове на митинг вышло более тысячи человек
Все новости
исследование

Люди не любят рассуждать

Медицина

Что не так с сохранением вакцин в Украине

Фото

26 невероятных фотографий птиц

Поиск по сайту
Архив
Весь архів