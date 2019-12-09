Разумков анонсирует завершение децентрализации в ближайшее время

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что децентрализация – это реальный пример правильной реформы, и в ближайшее время она будет завершена.

Источник: "Укринформ" с общения спикера парламента с учениками Житомирского областного лицея-интерната для одаренных детей.

Прямая речь Разумкова: "Децентрализация – это реальный пример правильного реформы. Она, к сожалению, еще не завершена.

Думаю, что в ближайшее время мы сможем ее завершить и провести выборы по новой системе. Это действительно позволит создавать на местах качественные условия, начиная от школ, колледжей, вузов, Ибо на местах лучше, чем из Киева, видно, куда направить средства и проконтролировать это".

Детали: По словам главы парламента, в ближайшее время реформа децентрализации будет завершена и все смогут почувствовать как качественные, так и количественные изменения.

Разумков 9 декабря посетит Житомир и Бердичев.