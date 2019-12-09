На Киевщине автомобиль сбил двух детей и влетел в электроопору

В Бориспольском районе водитель автомобиля "ДЭУ" сбил двух детей, которые переходили дорогу.

Источник: пресс-служба полиции Киевщины

Детали: Инцидент произошел 9 декабря утром возле села Старое. По предварительным данным, водитель автомобиля "ДЭУ" совершил наезд на мальчика и девочку, которые переходили дорогу. После этого авто вылетело на обочину и врезалось в бетонную опору.

В результате дорожного происшествия 14-летняя девочка и 9-летний мальчик с тяжелыми травмами доставлены в реанимационное отделение больницы.

Также травмы получила женщина-пассажир легковушки, со стороны которой упала бетонная опора.

Полиция устанавливает все детали и обстоятельства ДТП.