Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Киевщине автомобиль сбил двух детей и влетел в электроопору

Понедельник, 9 декабря 2019, 11:10

В Бориспольском районе водитель автомобиля "ДЭУ" сбил двух детей, которые переходили дорогу.

Источник: пресс-служба полиции Киевщины

Детали: Инцидент произошел 9 декабря утром возле села Старое. По предварительным данным, водитель автомобиля "ДЭУ" совершил наезд на мальчика и девочку, которые переходили дорогу. После этого авто вылетело на обочину и врезалось в бетонную опору.

 

В результате дорожного происшествия 14-летняя девочка и 9-летний мальчик с тяжелыми травмами доставлены в реанимационное отделение больницы.

Также травмы получила женщина-пассажир легковушки, со стороны которой упала бетонная опора.

Полиция устанавливает все детали и обстоятельства ДТП.

Темы: ДТПКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
ДТП
Сбивший насмерть нацгвардейца судья "наехал" на ГБР
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: