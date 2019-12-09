Стало известно имя героя, погибшего на Донбассе

В результате обстрелов боевиков 7 декабря погиб младший сержант Дмитрий Темный, которому было 28 лет.

Источник: 72 отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев в Facebook

Дословно: "В результате вражеского обстрела оборвалась жизнь нашего боевого собрата, надежного друга, воина бригады Черных Запорожцев младшего сержанта Темного Дмитрия Викторовича".

Детали: Командование и личный состав назвали гибель бойца невосполнимой потерей и выразили искренние соболезнования родным и близким.

Предыстория: