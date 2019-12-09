Украинцы в городах больше стремятся к состоятельности, чем к демократии

Для украинцев в ​​областных центрах большей ценностью является обеспеченность, а не демократия.

Источник: опрос Социологической группы "Рейтинг"

Детали: Средний процент тех, которые между демократией и обеспеченностью выбрали последнее, составляет 47%. Избравших демократию - 38%.

В то же время, прослеживается тенденция: в западных городах люди чаще выбирали демократию, в восточных – обеспеченность. Так, больше всего опрошенных (58%) выбрали демократию в Тернополе, а больше всего выбрали состоятельность в Мариуполе (63%).

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе.

Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%.

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