В РФ козыряют тем, что решение WADA не коснется сборных по футболу

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что санкции Всемирного антидопингового агентства не повлияют на участие российских футболистов в чемпионатах Европы и мира.



Источник: Колобков на пресс-конференции в Москве в понедельник, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Это (санкции - ИФ) не коснется чемпионата Европы, считаю, что это не коснется и чемпионатов мира".



Детали: Министр отметил, что решения о санкциях в отношении российских спортсменов не вступили в силу, поскольку процедура предполагает возможность оспаривания решения в международном спортивном арбитраже в Лозанне.



Что предшествовало: Исполком WADA 9 декабря принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях.



Напомним: Международная федерация футбола (ФИФА) признает кодекс WADA, и теоретически обязана исполнять его решения. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не подписывал соглашения со Всемирным антидопинговым агентством и не несет никаких обязательств перед этой организацией.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. В России четыре матча турнира примет Санкт-Петербург.

Сборная РФ согласно жребию оказалась в группе В: вместе с Бельгией, Данией и Финляндией.