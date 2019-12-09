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Чиновники ОГА присвоили миллионы, и они пошли в оккупированный Луганск – СБУ

Понедельник, 9 декабря 2019, 16:49
Чиновники ОГА присвоили миллионы, и они пошли в оккупированный Луганск – СБУ

Чиновники Луганской областной госадминистрации и руководители строительной компании присвоили миллионы гривен, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в районе Операции объединенных сил.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "В ходе проведения работ по сооружению детского дома семейного типа и зоны отдыха менеджеры подрядной фирмы с согласия чиновников облгосадминистрации незаконно завладели 10 миллионами гривен бюджетных средств.

Злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, незаконно полученные деньги они перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. Отмывание денег происходило через конвертационный центр. Полученную наличку злоумышленники присвоили.

Часть выведенных в "тень" денег коммерсант перевозил во временно оккупированный Луганск. Там он вкладывал средства в деятельность подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляет отчисления в так называемый "бюджет" квазиреспублики".

 

Детали: В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины, совершенное в особо крупных размерах) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ правоохранители провели обыски.

В офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела изъята бухгалтерская документация и материалы, подтверждающие проведение сделки.

 

Также обнаружены доказательства ведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганской области и более 2,6 миллиона гривен наличными.

 

Продолжается досудебное расследование. Проверяется информация о причастности злоумышленников к другим правонарушениям в бюджетной сфере.

Мероприятия по блокированию противоправной деятельности проводились при содействии Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ во взаимодействии с работниками военной прокуратуры Луганского гарнизона.

Темы: Луганская областьденьгиДонбассОРДЛОСБУ
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