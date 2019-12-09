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Кандидаты-неудачники от партии Порошенко профинансировали ОПЗЖ

Понедельник, 9 декабря 2019, 17:00
Кандидаты-неудачники от партии Порошенко профинансировали ОПЗЖ

Двое кандидатов, которые шли от  БПП и проиграли на местных выборах 2015 года в Запорожской области, стали донорами партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник: Слидство.Инфо в статье "Три работника на пяти квадратных метрах: что ОПЗЖ потратила 76 млн донорских взносов"

Детали: В финансовом отчете партии ОПЗЖ указывается, что ее профинансировали двое бывших кандидатов в местные депутаты от партии БПП, которые проиграли выборы в 2015 году. Они перевели целом более трех миллионов гривен.

1,6 миллиона гривен пожертвовал Александр Томковид, который баллотировался в Бердянский горсовет от БПП.

Такую же сумму перевел и Геннадий Иваньков, который шел от БПП в Запорожский областной совет.

Напомним: Ранее стало известно о переходе соратника Порошенко в партию ОПЖЗ. Ексглаву администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Игоря Райнина избрали председателем харьковской областной организации ОПЗЖ

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОПЗЖБППЗапорожская область
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