На Донбассе два вражеских обстрела, "тишина" на участках разведения

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Понедельник, 9 декабря 2019, 18:37

Вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли укрепления Объединенных сил на Донбассе.

Источник: ООС

Дословно: "Обстрелы укреплений украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку Красногоровки враг вел огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, у Березового – из автоматических гранатометов".

Детали: Штаб также сообщил, что 9 декабря в результате обстрелов никто не пострадал. На участках разведения продолжается "тишина".

Что предшествовало: 7 декабря во время обстрелов погиб один военнослужащий ОС, двое получили ранения, один – боевую травму.

8 декабря боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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